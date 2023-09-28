Milan, Cagliari deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi.

Unipol Domus Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Milan 3-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, 29. dakikada Zito Luvumbo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Milan, 40. dakikada Noah Okafor, 45. dakikada Fikayo Tomori, 60. dakikada Ruben Loftus-Cheek'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Milan puanını 15 yaptı

Bu sonuçla puanını 15'e yükselten Milan, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 3 puanlı Empoli ise 19. sırada kaldı.

Milan, Cagliari deplasmanında kazandı