Milan, Empoli karşısında hata yapmadı Milan, Serie A'nın 19. haftasında deplasmanda Empoli'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde Empoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Milan 3-0'lık skorla kazandı.

Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 31. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 88. dakikada Chaka Traore kaydetti.

Empoli, 5 maçtır kazanamıyor

Bu sonuçla birlikte ligde son 7 maçta 1 mağlubiyet 1 beraberlik ve 5 galibiyete ulaşan Milan, puanını 39'a yükseltti. Galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Empoli ise 13 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Milan, Roma'yı konuk edecek. Empoli ise deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak.