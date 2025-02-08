Milan, Empoli karşısında hata yapmadı

Haber Merkezi
Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Empoli ile Milan karşı karşıya geldi.
Carlo Castellani Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 68'de Rafael Leao ile 76. dakikada Santiago Gimenez kaydetti.
KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI
Empoli'de dakika 65'te Luca Marianucci kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Öte yandan Milan'da Tomori 36 ve 55. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
MILAN, PUANINI 38 YAPTI
Milan, bu galibiyetin ardından puanını 38'e yükseltti. Empoli, 21 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek hafta maçında Milan, Hellas Verona'yı konuk edecek. Empoli, Udinese deplasmanına gidecek.
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