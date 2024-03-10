Milan, Empoli önünde sürprize izin vermedi Milan, Serie A'nın 28. haftasında sahasında Empoli'yi 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

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İtalya Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Milan ile Empoli karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Milan 1-0'lık skorla kazandı.

Milano ekibi 40. dakikada Christian Pulisic'in attığı gol ile 1-0 kazanırken, Pulisic bu sezonki 10. golünü kaydetmiş oldu.

Milan, puanını 59'a çıkardı

Bu sonuçla birlikte Milan 59 puana yükselirken, Empoli 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Milan deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşırken, Empoli evinde Bologna'yı ağırlayacak.