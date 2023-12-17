Milan evinde Monza'yı rahat yendi! Milan, Serie A'nın 16. haftasında sahasında Monza'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde Milan ile Monza karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Milan 3-0'lık kazandı.

Kırmızı-siyahli ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Tijjani Reijnders, 41. dakikada Jan-Carlo Simic ve 76. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Milan ligde kaybettiği Atalanta maçı sonrası moral buldu. Monza ise son 5 maçta 2. mağlubiyetini aldı.

Milan takibini sürdürdü

Puanını 32'ye çıkaran Pioli'nin öğrencileri 38 puanlı lider Inter'i takibi sürdürdü. Monza ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Salernitana'ya konuk olacak. Monza ise Fiorentina'yı konuk edecek.