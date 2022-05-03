Milan - Fiorentina maçı Metaverse üzerinden izlendi

Serie A'da oynanan Milan - Fiorentina maçı tarihe geçti. Serie A'nın özel sanal odasına maçı canlı izleyen kullanıcılar, sanal dünya üzerinden birbirleri ile de iletişime geçti.

Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan "metaverse", kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor. Metaverse etkisini futbol dünyasında da göstermeye başladı.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Milan - Fiorentina karşılaşması "The Nemesis" sanal evreni üzerinden Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine özel ibr şekilde yayınlandı. Serie A'nın özel sanal odasına maçı canlı izleyen kullanıcılar, sanal dünya üzerinden birbirleri ile de iletişime geçti.

“Metaverse üzerinden ilk maç yayınını biz yaptık”

Serie A CEO'u Luigi de Siervo, "Metaverse üzerinde ilk maç yayınını biz yaptık çünkü teknolojik gelişmelere ayak uyduran bir ligiz. Serie A gibi modern bir lige çok yakıştı." dedi.

Bu karşılaşmada Milan, Fiorentina'yı Rafael Leao'nun 82. dakika attığı gol lie 1-0 mağlup etti.