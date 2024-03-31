Milan, Fiorentina'yı deplasmanda yendi

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İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina, Milan'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ruben Loftus-Cheek ile 53. dakikada Rafael Leao atarken Fiorentina'nın tek sayısını Joseph Duncan kaydetti.
Üst üste 4. galibiyet
Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 65'e yükselten Milan, ligdeki bir sonraki maçında Lecce'yi ağırlayacak.
43 puanda kalan Fiorentina ise Juventus deplasmanına gidecek.
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