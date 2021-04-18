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    Milan, Genoa'yı 2-1 mağlup etti

    İtalya'da lider Inter'in ardından şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Genoa'yı ağırladığı maçı kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 16:39
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    Milan, Genoa'yı 2-1 mağlup etti

    İtalya Ligi'nde 31. hafta maçında Milan ile Genoa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Milan oldu.

    ZAJC ASİST YAPTI

    Milan'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ante Rebic ve 68. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti. Genoa'nın tek golü 37. dakikada Mattia Destro'dan geldi. Golde asisti Miha Zajc yaptı.

    Milan, Genoa yı 2-1 mağlup etti #1

    HAKAN ÇALHANOĞLU 88 DAKİKA

    Milan'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 88 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc 90 dakika sahada kaldı ve bir asistle oynadı.

    Bu galibiyetin ardından Milan puanını 66'ya yükseltti. Genoa 32 puanda kaldı.

    İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta Milan, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'lü Sassuolo'yu ağırlayacak. Genoa'nın rakibi Benevento olacak.

    Milan, Genoa yı 2-1 mağlup etti #2

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