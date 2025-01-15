Milan geriden gelerek Como'yu yendi
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Como, Milan'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Como, 60. dakikada Assane Diao ile öne geçti.

71. dakikada Theo Hernandez ile skoru eşitleyen Milan, 76. dakikada Rafael Leao ile bulduğu golle galibiyete uzandı.

SIRADAKİ RAKİP JUVENTUS

Bu sonuçla 2 maç sonra kazanarak puanını 31 yapan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Juventus deplasmanına gidecek.

19 puanda kalan Como ise Udinese'yi konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor