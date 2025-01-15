Milan geriden gelerek Como'yu yendi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Como, Milan'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Como, 60. dakikada Assane Diao ile öne geçti.
71. dakikada Theo Hernandez ile skoru eşitleyen Milan, 76. dakikada Rafael Leao ile bulduğu golle galibiyete uzandı.
SIRADAKİ RAKİP JUVENTUS
Bu sonuçla 2 maç sonra kazanarak puanını 31 yapan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Juventus deplasmanına gidecek.
19 puanda kalan Como ise Udinese'yi konuk edecek.
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