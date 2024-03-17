Milan, Hellas Verona'yı üç golle yıktı

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İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Hellas Verona ile Milan karşı karşıya geldi. Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Milan 3-1'lik skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Theo Hernandez, 50. dakikada Christian Pulusic ve 79. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Hellas Verona'da tek golü 65. dakikada Tijjani Noslin kaydetti.
Milan, puanını 62'ye çıkardı
Üst üste üçüncü kez kazanan Milan, puanını 62 yaparak ikinciliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Milan, Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Cagliari deplasmanına gidecek.
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