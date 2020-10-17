Milan, Inter'i Ibrahimovic'in golleriyle yıktı

Milano derbisinde Inter'e konuk olan Milan 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in 2 golüyle dev maçta 3 puanı aldı.

İtalya Serie A'da haftanın maçında Milano derbisinde (Derby della Madonnina) Inter ile AC Milan karşılaştı.

ZLATAN MAÇA DAMGA VURDU

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmaya ikinci kez koronavirüsü atlatan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic damga vurdu.

Eski takımı Inter karşısında bir kez daha AC Milan forması ile sahneye çıkan Zlatan, takımının aldığı 2-1'lik galibiyete 2 golle katkı sağladı.





Son iki yıldır AC Milan karşısında oynadığı 5 derbiyi de kaybetmeyen Inter, Zlatan'ın kusursuz performansına karşı koyamazken; Lukaku'nun 59. dakikada attığı golle umutlar yeşerdi ancak yeterli olmadı.

Bu sezon AC Milan forması ile çıktığı 3 resmi maçta 5 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, kariyerinin en iyi sezon başlangıç performanslarından birini yaparak sezona başladı.



