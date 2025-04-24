Milan, İtalya Kupası'nda Inter'i mağlup etti
Haber Merkezi

İtalya Kupası Yarı Final rövanş maçında Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

MILAN FİNALDE

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Milan 3-0'lık skorla kazandı.

1-1'in rövanşında Milan'a turu getiren golleri 36 ve 49. dakikada Luka Jovic, 85. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.

Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, skor 0-2 olduktan sonra 53. dakikada oyuna dahil oldu.

Milan, İtalya Kupası finalinde Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Fatih Yıldırım
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