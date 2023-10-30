Milan karşısında 2-0'dan dönen Napoli puanı kaptı Napoli, Serie A'nın 10. haftasında konuk ettiği Milan ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı.

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İtalya Serie A'nın 10 haftasında Napoli, Milan'ı ağırladı.

22 ve 31. dakikalarda Olivier Giroud'nun golleriyle konuk ekip iki farklı öne geçerken ev sahibi 50'de Matteo Politano ve 63'te Giacomo Raspadori'nin sayılarıyla skora dengeyi getirdi.

Napoli maçı 10 kişiyle tamamladı

Mücadelenin 89. dakikasında Napoli'de Natan ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten Napoli önümüzdeki maç haftasında Salernitana deplasmanına gidecek.

Puanını 22 yapan Milan ise Udinese'yi konuk edecek.