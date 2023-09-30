Milan, Lazio karşısında 2 golle güldü

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İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Milan ile Lazio karşı karşıya geldi.
San Siro'da oynanan kritik mücadeleyi ev sahibi ekip Milan 2-0'lık skorla kazanmasını bildi.
Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 60. dakikada Christian Pulisic ve 88. dakikada Noah Okafor attı.
Lazio, dördüncü kez yenildi
Ev sahibi Milan bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Ligde dördüncü kez kaybeden Lazio ise 7 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Milan, Genoa ile deplasmanda karşılaşacak.. Lazio, evinde Atalanta'yı konuk edecek.