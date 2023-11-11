Milan, Lecce'ye takıldı! Milan, Serie A'nın 12. haftasında Lecce ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Milan son 4 maçından galip ayrılamadı.

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İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde Lecce ile Milan karşı karşıya geldi.

Lecce'nin ev sahipliğinde Via Del Mare'de oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Milan 28. dakikada Olivier Giroud ile öne geçti. 35. dakikada Tijjani Reijnders durumu 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Lecce, 66. dakikada Nicola Sansone ile farkı bire indirdi. 70. dakikada ise Lameck Banda skoru 2-2'ye getirdi. Milan'da Olivier Giroud, 90+3'te kırmızı kart gördü.

Lecce'de Roberto Piccoli'nin 90+4'de attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

İki takım da bir puanın sahibi oldu

Bu sonuçla birlikte Milan, 23 puana yükseldi. Lecce puanını 14 yaptı.

Milan, ligde gelecek hafta sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.