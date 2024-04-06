Milan, Lecce'yi rahat geçti Milan, Serie A'nın 31. haftasında sahasında Lecce'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde Milan ile Lecce karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan müsabakayı Milan 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Christian Pulisic, 20. dakikada Olivier Giroud ve 57. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Lecce'de Nikolo Krstovic 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milan, puanını 68'e yükseltti

Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 68'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Lecce 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo ile oynayacak. Lecce ise Empoli'yi ağırlayacak.