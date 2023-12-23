Milan lig sonuncusu Salernitana'ya puan verdi Milan, Serie A'nın 17. haftasında konuk olduğu lig sonuncusu Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Salernitana, Milan'ı ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Fikayo Tomori'nin golüyle öne geçen Milan'a Salernitana, 42. dakikada Federico Fazio ile karşılık verdi.

Puanı son dakikada kurtardı

63. dakikasında sahneye çıkan Antonio Candreva, Salernitana'yı öne geçirirken 90. dakikada ağları sarsan Luka Jovic, Milan'a puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 33 yapan Milan ligdeki bir sonraki maçında Sassuolo'yu konuk edecek.

9 puana yükselen lig sonuncusu Salernitana ise Hellas Verona deplasmanına gidecek.