Milan lig sonuncusu Salernitana'ya puan verdi

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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Salernitana, Milan'ı ağırladı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Fikayo Tomori'nin golüyle öne geçen Milan'a Salernitana, 42. dakikada Federico Fazio ile karşılık verdi.
Puanı son dakikada kurtardı
63. dakikasında sahneye çıkan Antonio Candreva, Salernitana'yı öne geçirirken 90. dakikada ağları sarsan Luka Jovic, Milan'a puanı getirdi.
Bu sonuçla birlikte puanını 33 yapan Milan ligdeki bir sonraki maçında Sassuolo'yu konuk edecek.
9 puana yükselen lig sonuncusu Salernitana ise Hellas Verona deplasmanına gidecek.
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