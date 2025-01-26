Milan, Parma'yı son dakikada yıktı

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İtalya Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde Milan ile Parma karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Milan oldu.

İLK YARI EŞİTLİKLE SONA ERDİ

Parma, 24. dakikada Matteo Cancellieri'nin golüyle maçta önce geçti. Milan, 38. dakikada Christian Pulisic'in penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı.

MILAN, SON DAKİKADA KAZANDI

Konuk ekip Parma, 80. dakikada Enrico Del Prato'nun golüyle yeniden öne geçti. Adı Galatasaray ile anılan Milanlı Strahinja Pavlovic'in 89. dakikadaki golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçı bırakmayan Milan 90+2. dakikada Tijjani Reijnders ile bulduğu golle durumuı önce 2-2 yaptı. Mücadelenin 90+5. dakikasında sahneye çıkan Samuel Chukwueze, durumu 3-2 yaparak galibiyeti getiren isim oldu.

MILAN, INTER'LE KARŞILAŞACAK

Ligde bir maçı eksik olan Milan puanını 34 yaptı. Parma 20 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Milan, ezeli rakibi Inter'i ağırlayacak. Parma, Lecce'yi konuk edecek.