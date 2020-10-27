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    Milan - Roma maçında gol düellosu

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında lider Milan, konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı.
    • AA
    • 27.10.2020 - 07:09
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    Milan - Roma maçında gol düellosu

    Serie A'nın 5. haftasında futbolseverler, bol gollü ama kazananı olmayan bir Milan-Roma karşılaşması izledi.

    PERDEYİ İBRAHİMOVİC AÇTI

    Milano'daki San Siro Stadı'nda yapılan müsabakaya, ev sahibi ekip hızlı giriş yaptı ve daha 2. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçti.

    Konuk Roma, 14. dakikada Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1.

    İlk yarı, karşılıklı gollerle berabere tamamlandı.

    Milan - Roma maçında gol düellosu #1

    2. YARI KARŞILIKLI 4 GOL DAHA

    İkinci yarının başında yine ev sahibi takım, bu sefer Belçikalı Alexis Saelemaekers ile 47. dakikada 2-1 yeniden öne geçti.

    Roma, 71. dakikada Jordan Veretout'un penaltı golüyle skorda bir kez daha dengeyi yakaladı: 2-2.

    78. dakikada Romalı Mancini'nin, Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle ev sahibi takım penaltı atışı kazandı. Penaltıyı gole çeviren İbrahimovic, Milan'ı 3-2 üstünlüğe taşıdı.

    Konuk takım, maçı bırakmayarak 84. dakikada Arnavut oyuncusu Marash Kumbulla ile skorda yeniden eşitliği sağladı: 3-3.

    Milan - Roma maçında gol düellosu #2

    MİLAN İLK PUAN KAYBINI YAŞADI

    Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Lider Milan, 3 kez öne geçtiği maçı kazanamayarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşasa da 13 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk Roma ise 8 puanla 9. sırada yer aldı.

    Milan'da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika mücadele etti.

    Milan - Roma maçında gol düellosu #3

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