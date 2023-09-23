Milan sahasında Hellas Verona'yı yendi

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İtalya Serie A'nın 5. hafta mücadelesinde Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan kritik maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Milan oldu.
Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Milan bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı, Hellas Verona ise 7 puanda kaldı.
Milan, Cagliari deplasmanına gidecek
İtalyan devi Milan Serie A'nın 6. hafta karşılaşmasında Cagliari ile deplasmanda karşılaşırken, Hellas Verona evinde Atalanta'yı ağırlayacak.