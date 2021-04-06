Milan sezon sonu Mandzukic'i gönderecek

Bu sezon devre arasında transfer olduğu Milan'da sakatlık nedeniyle beklentileri karşılayamayan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, İtalyan kulübünden ayrılıyor.

Devre arası transfer döneminde Milan'a katılan Hırvat golcü Mario Mandzukic'in, kırmızı-siyahlılarla birlikteliği kısa süreceğe benziyor.

İtalyan basınından Football Italia'nın haberine göre, Milan bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan ve bu yüzden forma giyemeyen Mandzukic ile yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor.

Zlatan Ibrahimovic'in yedeği olarak düşünülen ve bu amaçla kadroya katılan 34 yaşındaki Mandzukic, kas problemi nedeniyle İtalya Serie A'da 7 maçtır Milan forması giyemiyor ve yıldız futbolcunun ne zaman sahalara döneceği de henüz netlik kazanmış değil.

4 MAÇTA 76 DAKİKA OYNADI

Bedelsiz olarak ocak ayı transfer döneminde Milan'a transfer olan Mario Mandzukic, bu sezon İtalyan devi ile ligde sadece 4 maçta toplam 76 dakika forma giyebildi. Mandzukic, devre arası transfer döneminde Beşiktaş 'ın da gündeminde yer almıştı ancak Hırvat futbolcu Milan'a imza atmıştı.