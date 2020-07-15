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    Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

    Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldığını açıkladı.
    • AA
    • 15.07.2020 - 13:50
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    Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı

    Serie A takımlarından Milan, Sevilla'dan kiraladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in bonservisini aldı.

    Milano ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusunun 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı duyuruldu.

    2022'YE KADAR ANLAŞMAYA VARILDI

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer ile 2022'ye kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Milan, Simon Kjaer'in bonservisini aldı #1

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