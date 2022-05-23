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    Milan taraftarından Hakan Çalhanoğlu'na tepki

    Milan taraftarından Hakan Çalhanoğlu'na tepki

    Serie A'da şampiyon olan Milan'da taraftar, sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını tabuta koyup tepki gösterdi.
    • 23.05.2022 - 22:07
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 22:15
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    Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek ezeli rakibi Inter'in iki puan önünde bu sezon şampiyonluğa ulaştı. Milano temsilcisi 11 yıl sonra kupayı kaldırdı. Başarıda Hakan Çalhanoğlu detayı ise dikkat çekti.

    Kırmızı-siyahlıların şampiyonluğu, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şanssızlığını gündeme getirdi.

    Geçen sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak mutlu sona Inter ulaşmıştı.

    Milan taraftarından Hakan Çalhanoğlu na tepki #1

    Hakan'ı tabuta koydular

    Sezon başında Milan'dan Inter'e transfer olan Çalhanoğlu'na Inter taraftarı tepki gösterdi.

    Taraftarlar, Çalhanoğlu'nun fotoğrafını tabuta koyarak tezahüratlar yaptı.

    Milan taraftarından Hakan Çalhanoğlu na tepki #2


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