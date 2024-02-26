Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi

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İtalya Serie A 26. hafta maçında Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Koopmeiners 5'te 5 yaptı
Milan'ın golü 3. dakikada Rafael Leao'dan gelirken, Atalanta'nın golü 42. dakikada penaltıdan Teun Koopmeiners ile geldi.
Atalanta'da Koopmeiners, son 5 maçta beşinci golünü kaydetti.
Milan ikinciliği kovalıyor
Bu sonuçla birlikte Milan, 53 puana, Atalanta ise 46 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta, lider Inter'e karşı deplasmanında galibiyet arayacak.
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