Milan zirveye oturdu

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Milan kozlarını paylaştı. 1-0 kazanan Milan, liderlik koltuğunu kaptı.

İtalya Serie A'nın 28. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu.

Milan, Napoli deplasmanında 49. dakikada Giroud'nun attığı golle 1-0 kazandı ve zirveye yerleşti.

MILAN'IN PUANI 60

Bu sonucun ardından Milan puanını 60 yaparken Napoli 57 puanla 3. sırada kaldı. 1 maçı eksik olan Inter ise 58 puanla 2. sırada yer alıyor.