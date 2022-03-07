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    Milan zirveye oturdu

    İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Milan kozlarını paylaştı. 1-0 kazanan Milan, liderlik koltuğunu kaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 09:57
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    Milan zirveye oturdu

    İtalya Serie A'nın 28. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu.

    Milan, Napoli deplasmanında 49. dakikada Giroud'nun attığı golle 1-0 kazandı ve zirveye yerleşti.

    MILAN'IN PUANI 60

    Bu sonucun ardından Milan puanını 60 yaparken Napoli 57 puanla 3. sırada kaldı. 1 maçı eksik olan Inter ise 58 puanla 2. sırada yer alıyor.

    Milan zirveye oturdu #1


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