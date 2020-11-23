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- Milan, Zlatan'ın önderliğinde zirveye yerleşti
Milan, Zlatan'ın önderliğinde zirveye yerleşti
Deplasmanda Napoli'yi 3-1 mağlup eden Milan, namağlup liderlik koltuğuna yerleşti.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 14:47
İtalya Serie A 8. hafta maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Milan oldu.
ZLATAN YİNE ŞOV YAPTI
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller, 20 ve 54. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 90+5'te Jens Hauge'den geldi. 39 yaşındaki yıldız oyuncu 6 Serie A maçında 10 gole ulaştı. Ev sahibi ekibin tek golü 63'te Dries Mertens'ten gelirken, Tiemoue Bakayoko 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 87. dakikada yerini Rade Krunic'e bıraktı.