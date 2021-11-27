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    Milan'da Stefano Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 12:05
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    Milan'da Stefano Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesinin 2+1 şeklinde  30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

    2.05 PUAN ORTALAMASI

    Pioli, Milan başında çıktığı 106 maçta 59 galibiyet, 27 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Ayrıca İtalyan teknik adam Milan ile Serie A'da maç başına 2.05 puan ortalaması tutturmayı başarmış durumda.

    Milan bu sezon Serie A'da 13. maçların ardından topladığı 32 puan ile 2. sırada bulunuyor.

    Milan da Stefano Pioli nin sözleşmesi uzatıldı #1

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