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Milan'ın avukatı: Zlatan, Lukaku'ya maymun değil eşek dedi

Milan'ın avukatı: Zlatan, Lukaku'ya maymun değil eşek dedi

İtalya'nın iki köklü takımı Inter ve Milan arasında oynanan maçta kavga eden Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku kavgasında Zlatan'ın ırkçılık yaptığı öne sürülmüştü. Milan avukatından açıklama geldi.