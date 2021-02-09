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- Milan'ın avukatı: Zlatan, Lukaku'ya maymun değil eşek dedi
Milan'ın avukatı: Zlatan, Lukaku'ya maymun değil eşek dedi
İtalya'nın iki köklü takımı Inter ve Milan arasında oynanan maçta kavga eden Zlatan Ibrahimovic ve Romelu Lukaku kavgasında Zlatan'ın ırkçılık yaptığı öne sürülmüştü. Milan avukatından açıklama geldi.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 09:10
- Güncelleme : 09.02.2021 - 09:36
Inter ile Milan'ın geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya geldiği mücadeleye Romelu Lukaku ve Zlatan Ibrahimovic arasındaki tartışma damga vurmuştu.
Karşılaşmanın ardından Inter cephesi, İsveçli futbolcunun Romelu Lukaku'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilmiş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı
"ZLATAN ASLA IRKÇILIK YAPMAZ"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milan avukatı, ırkçılık iddialarına ilginç bir karşılık verdi.
Milan avukatı Leandro Cantamessa, "Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku'ya 'Maymun' demedi, 'Eşek' dedi. Unutmayın ki Zlatan, Inter'de oynamış bir oyuncu ve asla ırkçılık yapmaz." şeklinde konuştu.