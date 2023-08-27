Milan'ın çalıştırıcısı Stefano Pioli: Rade Krunic takımda kalacak İtalyan ekibi Milan'ın Teknik Direktörü, Stefano Pioli, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Rade Krunic'in takımda kalacağını açıkladı.

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İtalya Serie A'da 2023-2024 sezonunun 2. haftasında Milan ile Torino karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan bu lig mücadelesinde kazanan 4-1'lik skorla Milan oldu.

Maçta Milan'a galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Christian Pulisic, 43 ve 65'te penaltılarda Olivier Giroud ile 45'te Theo Herhandez attı. Torino'nun tek golü 36. dakikada Perr Schuurs'tan geldi.

Torino'da Emirhan İlkhan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

"Krunic takımda kalacak"

Mücadele sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunan Milan'ın tecrübeli çalıştırıcısı Stefano Pioli, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Boşnak futbolcu Rade Krunic hakkında konuştu.

57 yaşındaki teknik adam, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak." şeklinde cevap verdi.

Sözleşmesi devam ediyor

2019 yılından bu yana Milan formasını giyen Rade Krunic, İtalyan ekibinin formasını 131 maçta giydi. Defansif orta saha bu maçlarda 3 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Öte yandan Milano ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki futbolcu, takımının yeni sezondaki 2 lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.