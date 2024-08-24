Milan'ın ligde puan kaybı sürüyor
AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Parma, Ennio Tardini Stadyumu'nda Milan'ı ağırladı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Parma'ya galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Dennis Man ve 77. dakikada Matteo Cancellieri'den geldi. Milan'ın tek golünü ise 66. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

MILAN 2 MAÇTIR KAYIPTA

Bu galibiyetle Parma, puanını 4'e yükseltirken, 2. maçında da galibiyetle tanışamayarak 1 puanda kaldı.

Parma, Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli deplasmanına çıkacak; Milan ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.

UDINESE, LAZİO'YU MAĞLUP ETTİ

Serie A'da günün diğer maçında ise Udinese, Lazio'yu Lorenzo Lucca ve Florian Thauvin'in golleriyle 2-1 yendi. Lazio'ya Gustav Isaksen'in golü yetmedi.