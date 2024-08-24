Milan'ın ligde puan kaybı sürüyor

AA & Ensonhaber
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Parma, Ennio Tardini Stadyumu'nda Milan'ı ağırladı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Parma'ya galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Dennis Man ve 77. dakikada Matteo Cancellieri'den geldi. Milan'ın tek golünü ise 66. dakikada Christian Pulisic kaydetti.
MILAN 2 MAÇTIR KAYIPTA
Bu galibiyetle Parma, puanını 4'e yükseltirken, Milan 2. maçında da galibiyetle tanışamayarak 1 puanda kaldı.
Parma, Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli deplasmanına çıkacak; Milan ise Lazio ile karşı karşıya gelecek.
UDINESE, LAZİO'YU MAĞLUP ETTİ
Serie A'da günün diğer maçında ise Udinese, Lazio'yu Lorenzo Lucca ve Florian Thauvin'in golleriyle 2-1 yendi. Lazio'ya Gustav Isaksen'in golü yetmedi.
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