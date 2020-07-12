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    Mile Jedinak, futbolu bıraktı

    Bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları da giyen Mile Jedinak, 35 yaşında kariyerini noktaladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 16:38
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    Mile Jedinak, futbolu bıraktı

    Avustralyalı orta saha oyuncusu Mile Jedinak, profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

    Emeklilik kararını Instagram'dan yaptığı açıklamayla duyuran 35 yaşındaki Jedinak, "Küçüklüğümde kendime hedef koyduğum profesyonel futbol oynama hayalimi gerçekleştirirken her zaman hatırlayacağım tecrübe, meydan okuma ve hatıralar edindim. Kariyerim boyunca görev yaptığım, bana bu imkanı veren tüm takımlara teşekkür ediyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

    Mile Jedinak, futbolu bıraktı #1

    Kariyerine ülkesinin Sydney United takımında başlayan ve Türkiye'de Gençlerbirliği ile Antalyaspor formaları da giyen Jedinak, daha sonra İngiltere'de Crystal Palace veAston Villa'da görev yapmıştı.

    Jedinak, 79 maça çıktığı Avustralya Milli Takımı'nda 20 gol atmıştı.

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