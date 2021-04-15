Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı

Ligue 1 ekibi Lille top koşturan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü bir kez daha atlattı.

Fransa Birinci Futbol Ligi kulüplerinden Lille'de Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelikle birlikte kariyerini devam ettiren Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüs hastalığını atlattı.

Letonya maçı sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan Yusuf, virüsü bir kez daha yendi.

KULÜP, ANTRENMAN FTOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Yusuf Yazıcı daha önce de koronavirüse yakalanmıştı. Ocak ayında testi pozitif çıkan Yazıcı rahatsızlığını atlatmıştı.

LİLLE, YUSUF'U SATILIĞA ÇIKARDI

Maddi sıkıntılar nedeniyle 5 futbolcu ile yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle önemli bir gelir hedefliyor.

Fransız basını: Lille, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırıyor-haberi için tıklayın

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