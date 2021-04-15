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    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı

    Ligue 1 ekibi Lille top koşturan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü bir kez daha atlattı.
    • AA
    • 15.04.2021 - 04:29
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    Fransa Birinci Futbol Ligi kulüplerinden Lille'de Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelikle birlikte kariyerini devam ettiren Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüs hastalığını atlattı.

    Letonya maçı sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan Yusuf, virüsü bir kez daha yendi.

    KULÜP, ANTRENMAN FTOTOĞRAFI PAYLAŞTI

    Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı #1

    DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

    Yusuf Yazıcı daha önce de koronavirüse yakalanmıştı. Ocak ayında testi pozitif çıkan Yazıcı rahatsızlığını atlatmıştı.

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı #2

    LİLLE, YUSUF'U SATILIĞA ÇIKARDI

    Maddi sıkıntılar nedeniyle 5 futbolcu ile yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle önemli bir gelir hedefliyor.

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı #3

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı #4

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı #5

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    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı #6

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    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı #7

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