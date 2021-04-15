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- Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez atlattı
- AA
- 15.04.2021 - 04:29
Fransa Birinci Futbol Ligi kulüplerinden Lille'de Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelikle birlikte kariyerini devam ettiren Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüs hastalığını atlattı.
Letonya maçı sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan Yusuf, virüsü bir kez daha yendi.
KULÜP, ANTRENMAN FTOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI
Yusuf Yazıcı daha önce de koronavirüse yakalanmıştı. Ocak ayında testi pozitif çıkan Yazıcı rahatsızlığını atlatmıştı.
LİLLE, YUSUF'U SATILIĞA ÇIKARDI
Maddi sıkıntılar nedeniyle 5 futbolcu ile yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle önemli bir gelir hedefliyor.
Fransız basını: Lille, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırıyor-haberi için tıklayın
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