Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine 3'üncü kez hırsız girdi
ensonhaber.com

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, üçüncü kez hırsızlıkla karşı karşıya kaldı.

Daha önce evine iki kez hırsız giren ve değerli eşyaları çalınan milli oyuncunun yaşadığı eve üçüncü kez hırsız girdi.

Hırsızdan şikayetçi oldu

Hemen polis ekiplerine haber veren Yusuf Yazıcı, hırsızın yakalanmasını sağladı. Mili oyuncu, polise verdiği ifadede hırsızdan şikayetçi oldu.

Yıldız oyuncu, hırsızlık olayını sosyal medyadan paylaşarak sitemde bulundu. İşte o paylaşım: