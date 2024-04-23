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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine 3'üncü kez hırsız girdi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evine 3'üncü kez hırsız girdi Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evine üçüncü kez hırsız girdi. Milli oyuncu, yakalanan hırsızdan şikayetçi oldu.