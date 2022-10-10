Mircea Lucescu: Herkes birbirine bakıp güç vermeye çalıştı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hava saldırısı sebebiyle sığınağa gittikleri Rukh Vynnyky maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Ligi'nin 5. hafta maçında Dinamo Kiev, sahasında Rukh Vynnyky'i konuk etti.

Maç 1.5 saat oynanmadı

Mücadelenin 80. dakikasında Dinamo Kiev 2-0 öndeyken hakemin hava saldırısı uyarısıyla takımlar sığınaklara gitti. Mücadele, 1.5 saati aşkın bir beklemenin ardından devam etti ve Dinamo Kiev 3-0'lık skorla kazandı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rukh Vynnyky ile oynadıkları ve füze uyarısı nedeniyle 80. dakikada duraklayan maç sonrası konuştu.

İşte Mircea Lucescu'nun açıklamaları:

"Herkes birbirine bakıp güç vermeye çalışıyor"

Mücadelenin ardından konuşan Lucescu, "Hakem uyardığı anda stadyumdaki herkesin sığınaklara gitmesi gerekiyor. Oldukça garip bir durum. Sahadan çekiliyorsunuz ve hemen sığınaklara gitmeniz gerekiyor. Orada oturup bekliyorsunuz. Neler olduğunu bilmiyorsunuz. Herkes birbirine bakıp güç vermeye çalışıyor.

Oyuncular telefonlarına bakıyor. Ukrayna'nın diğer bölgelerinden akrabalarıyla temas kurmaya çalışıyorlar. Onlara sorup stadyum civarında neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz." dedi.

"Sahaya dönerken belge imzalıyoruz"

Rumen teknik adam, "Hakem uyardığı anda hemen sahayı terk etmemiz gerekiyor. Sahaya döndüğümüzde ise maçın devam edeceğini ve başımıza gelecekleri kabul ettiğimiz bir belge imzalıyoruz. Bu belgeyi ben de imzaladım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.