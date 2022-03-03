Mircea Lucescu: Kiev'de korkunç şeyler gördüm

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'de yaşadıklarını dile getirdi.

Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Kiev'de yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna'dan ayrılması için büyükelçinin baskı yaptığını belirten Lucescu, gümrük ve kontrol noktaları nedeniyle ülkesi Romanya'ya giderken zor saatler yaşadığını ve korkunç şeyler gördüğünü belirtti.

"BEKLEMİYORDUK"

İşte Lucescu'nun açıklamaları;

"Kiev şehri bunu bekliyor muydu?" sorusunu yanıtlayan ünlü teknik adam, "Bir gece uyandım ve bana çok güçlü gök gürültüsü gibi geldi, ama hayır, maalesef hayır. Bana savaşın başladığını ve Kiev'in kapılarına kadar geldiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA GÜVENCE VERDİM"

Kimsenin bir istilaya inanmadığını söyleyen Lucescu, "Hayır, kimse bunu beklemiyordu. Donbass'ta en fazla bir çatışma olacağı düşünülüyordu. Hiç kimse şu andaki gibi bir istilaya inanmıyordu. Çatışmalar başladığında, Futbol artık oynanmıyordu ve beklemek zorundaydık. Bir gün bekledim. Bu arada Ukrayna'dan ayrılmam için büyükelçiliğim bana baskı yapıyordu. Başkanımla konuştum, oyunculara güvence verdim, ailelerin futbolcuların ailelerinin güvende olduğuna emin olduk. Bunların ardından ekibimle birlikte yola çıktık." dedi.

"GERİ DÖNMEK ZORUNDA OLAN ERKEKLERİ GÖRDÜM"

"Gümrük ve kontrol noktaları nedeniyle 17 zor saat yaşadım. Şehirden çıkmak için saat yedide yola çıktık, sokaklar, şehirden çıkmaya çalışanların arabalarıyla tıkanmıştı. Kiev dışında ikinci yollar aramaya başladık. Yolda güneye doğru giden asker konvoyları gördük çünkü Karadeniz'den ülkeye bombalama başlamıştı. Moldova sınırına vardık, orada korkunç sahneler gördüm. Kadınları ve çocuklarına sınıra kadar eşlik eden daha sonra geri dönmek zorunda kalan erkekleri gördüm. Orada savaşın gerçek dramını anlıyorsunuz."





"UKRAYNA'DAKİ DİRENİŞİ BEKLİYORDUM"

"Evet, Ukrayna, kendini, kendi dilini kullanan, daha önce olmayan bir şey olan yeni ve hevesli bir devlet olarak görüyor. Kendilerini kültürden dine kadar Doğu Avrupa'nın beşiği olarak görüyorlar ve fethedilmeyi kolayca kabul edebilecek bir halk değiller."

"UMARIM ANLAŞMAYA VARILIR"

"Umarım, siyasi bir anlaşmaya varılır ve her şeyden önce ilk gerekliliğin farkına varırız; başkalarının ölmesine izin vermemek. Tekrar ediyorum, hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu, Ukraynalılar, Putin'i dinledi, sözlü çatışmalar ve tehditler olacağını düşünüyorlardı. Tarih, bize bu hikayeyi bir başkasına saldıran kardeş ülke olarak anlatacak, bu inanılmaz bir yara."