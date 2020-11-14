Mircea Lucescu: Lionel Messi'den formasını istedim

Dinamo Kiev-Barcelona maçı sonrası Messi'nin yanına giden Lucescu, "Ona duvarımda Pele'nin formasının asılı olduğunu ve yanında Messi'nin de forması olması gerektiğini söyledim" dedi.

Dinamo Kiev, Barcelona'ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi maçında 2-1'lik skorla kaybetti.

Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, maç sonrasında Arjantinli süper yıldız Messi'yle konuştu.

Lucescu, daha önce Messi'ye karşı 9 maça çıktığını ve Arjantinlinin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını Shakhtar Donetsk'e karşı oynadığını hatırlattı.

"DUVARIMDA FORMAN OLMALI"

Rumen teknik adam açıklamasında; "Messi'ye maç sonunda seslendim ve yanıma geldi. Ona duvarımda, Pele'nin formasının asılı olduğunu ve yanında Messi'nin de forması olması gerektiğini söyledim. Sporda böyle şeyler normaldir ve bir saygı göstergesidir. Messi ne yapacaktı? Bana sırtını dönüp gidecek miydi?" dedi.

Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonunda 1 puanla Barcelona ve Juventus'un arkasında yer alıyor.