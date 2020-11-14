Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.28
-0.48%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Mircea Lucescu: Lionel Messi'den formasını istedim

    Dinamo Kiev-Barcelona maçı sonrası Messi'nin yanına giden Lucescu, "Ona duvarımda Pele'nin formasının asılı olduğunu ve yanında Messi'nin de forması olması gerektiğini söyledim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 11:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mircea Lucescu: Lionel Messi'den formasını istedim

    Dinamo Kiev, Barcelona'ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi maçında 2-1'lik skorla kaybetti.

    Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, maç sonrasında Arjantinli süper yıldız Messi'yle konuştu.

    Lucescu, daha önce Messi'ye karşı 9 maça çıktığını ve Arjantinlinin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını Shakhtar Donetsk'e karşı oynadığını hatırlattı.

    Mircea Lucescu: Lionel Messi den formasını istedim #1

    "DUVARIMDA FORMAN OLMALI"

    Rumen teknik adam açıklamasında; "Messi'ye maç sonunda seslendim ve yanıma geldi. Ona duvarımda, Pele'nin formasının asılı olduğunu ve yanında Messi'nin de forması olması gerektiğini söyledim. Sporda böyle şeyler normaldir ve bir saygı göstergesidir. Messi ne yapacaktı? Bana sırtını dönüp gidecek miydi?" dedi.

    Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonunda 1 puanla Barcelona ve Juventus'un arkasında yer alıyor.

    Mircea Lucescu: Lionel Messi den formasını istedim #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir