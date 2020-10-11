Mircea Lucescu rüya 11'ini kurdu

Mircea Lucescu, kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımlardan oluşan eski öğrencilerinden en iyi 11'ini oluşturdu.

Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpleri çalıştıran Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın da 2017-2019 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapmıştı.

KADRODA HAGI DE VAR

Deneyimli teknik adam kariyerinde Inter, Shakhtar Donetsh, Rapid Bükreş, Brescia, Romanya Milli Takımı, AC Pisa, Zenit, Reggiana gibi takımları da çalıştırmıştı.

Daha önce çalıştırdığı oyunculardan bir ilk 11 hazırlayan Mircea Lucescu kadrosunda Shakhtar Donetsk'in futbolcularına ağırlık verirken Galatasaray'dan da Gheorghe Hagi'ye yer verdi. 75 yaşındaki çalıştırıcı santrforda Inter yıllarında birlikte çalıştığı Brezilyalı 'fenomen' lakaplı Ronaldo'yu tercih etti.

İşte tecrübeli teknik adamın kadro tercihi: