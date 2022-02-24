Euro
15.98
2.05%
Dolar
14.20
2.77%
Altın
893.41
5.30%
Borsa
1876
-6.96%
Bitcoin
508.957
-5.47%
BTXN Coin
38.75
-3.05%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C
    Mircea Lucescu: Umarım aptalların başlattığı savaş durur

    Mircea Lucescu: Umarım aptalların başlattığı savaş durur

    Dinamo Kiev Rusya'nın saldırısına tepki göstererek, "Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı saldırılarına başladı. Bölgede bulunan halk ülkeyi terk ederken dünyada gergin bir bekleyiş mevcut.

    Ukrayna'da yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Hükümet ülkede sıkıyönetim ilan etti.

    Savaş ülkedeki sporu da ciddi anlamda etkiledi. Ukrayna'daki spor faaliyetleri 30 gün süreyle askıya alındı.

    Mircea Lucescu: Umarım aptalların başlattığı savaş durur #1

    "ROMANYA'YA DÖNMEYECEĞİM KORKAK DEĞİLİM"

    Dinamo Kiev'in Romanyalı teknik diretkörü Mircea Lucescu da operasyonlarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

    Rusya yönetimini eleştiren Lucescu, "Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim.

    Mircea Lucescu: Umarım aptalların başlattığı savaş durur #2

    "UMARIM APTALLARIN BAŞLATTIĞI SAVAŞ BİR AN ÖNCE DURDURULUR"

    Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim." ifadelerini kullandı.

    Mircea Lucescu: Umarım aptalların başlattığı savaş durur #3


    İlginizi Çekebilir

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!
    Piyasalar Investment

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!

    'Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz'
    Gündem

    'Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz'

    Arda Kural: Emret Komutanım dizisinde psikolojim bozuldu
    Magazin

    Arda Kural: Emret Komutanım dizisinde psikolojim bozuldu

    Görüş Bildir