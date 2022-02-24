Mircea Lucescu: Umarım aptalların başlattığı savaş durur

Dinamo Kiev Rusya'nın saldırısına tepki göstererek, "Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur" dedi.

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı saldırılarına başladı. Bölgede bulunan halk ülkeyi terk ederken dünyada gergin bir bekleyiş mevcut.

Ukrayna'da yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Hükümet ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Savaş ülkedeki sporu da ciddi anlamda etkiledi. Ukrayna'daki spor faaliyetleri 30 gün süreyle askıya alındı.

"ROMANYA'YA DÖNMEYECEĞİM KORKAK DEĞİLİM"

Dinamo Kiev'in Romanyalı teknik diretkörü Mircea Lucescu da operasyonlarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Rusya yönetimini eleştiren Lucescu, "Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim.





"UMARIM APTALLARIN BAŞLATTIĞI SAVAŞ BİR AN ÖNCE DURDURULUR"

Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim." ifadelerini kullandı.