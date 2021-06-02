Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'le sözleşme uzattı

Dinamo Kiev'in başında oldukça başarılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Galatasaray ve milli takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ekibi ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Beşiktaş , Galatasaray ve Milli Takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktığı Dinamo Kiev'de kalmaya karar verdi.

Lucescu ile Dinamo Kiev Başkanı Ihor Surkis, sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağladı.

Yapılan resmi açıklamada 2023 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Lucescu, bu sezon Dinamo Kiev ile mücadele ettiği tüm kupalarda zafere ulaşmıştı. Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nda da şampiyonluk gelmişti.

"KATKI SAĞLAYACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK"

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan başkan Ihor Surkis, "Mircea Lucescu'ya ve gelişim stratejisine güveniyoruz. Mircea Lucescu sadece kazanan bir teknik direktör değil oyuncuları geliştiren, kulübümüzün değişimini sağlayan bir uzman. Umarım önümüzdeki iki yıl, yeni bir sayfanın başlangıcı olur. Lucescu'nun bu anlamda Dinamo'nun tarihinin bir parçası olacağı için çok mutluyuz. Bir yılda kulübümüz ileriye doğru büyük bir adım attı. Bu ilerlemenin devam edeceğini umuyoruz. Bir yıl önce yapılmış doğru seçimin ardından verdiğimiz bu kararın da Dinamo'ya katkı sağlayacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.