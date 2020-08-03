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    Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch, koronavirüse yakalandı.
    • AA
    • 03.08.2020 - 02:05
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    Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    "YAKIN ZAMANDA SAHALARA DÖNECEĞİME EMİNİM"

    30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim.

    Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.

    Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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