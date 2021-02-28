Mirror: Klopp Almanya Milli Takımı'na, Gerrard Liverpool'a

İngiliz basını, Klopp'un Liverpool'dan ayrılacağını iddia eden. Mirror gazetesi, başarılı hocanın Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceğini de yazdı.

Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyon yapan Jürgen Klopp için veda vakti yaklaşıyor.

Mirror'da yer alan habere göre, Bu sezon lider Manchester City'den tam 22 puan fark yiyen İngilzi ekibinde Alman hocayla yollar ayrılacak.

Haberde, tecrübeli hocanın Löw'ün yerine Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceği de yazıldı.

YERİNE GERRARD DÜŞÜNÜLÜYOR

Liverpool cephesi ise Jürgen Klopp'un ayrılık ihtimaline karşın menajerlik koltuğu için Steven Gerrard'ı düşünüyor. Liverpool'un efsane ismi Gerrard, kulübün sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Teknik direktörlüğe Rangers ile başlayan ve İskoç ekibinde önemli işler başaran Gerrard, takımıyla bu sezon Celtic'in önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Liverpool, Jürgen Klopp'un ayrılığı durumunda takımı kulübün efsanesi Steven Gerrard'a emanet edecek.