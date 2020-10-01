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    Mitchell Budler'in skandal hatasını Barrera affetmedi

    Mitchell Budler'in skandal hatasını Barrera affetmedi

    Philadelphia Union kalecisi Mitchell Budler, yaptığı hatayla akıllara Loris Karius'u getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 11:22
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 11:22
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    Amerika 2. Ligi'nde Philadelphia Union ile Hartford Athletic takımları karşı karşıya geldi.

    Konuk ekibin 3-2 kazandığı karşılaşmanın 90. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.

    Topu eliyle oyuna sokmak isteyen Philadelphia Union kalecisi Mitchell Budler, önünde bulunan Barrera'nın ayağını kaldırması üzerine meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

    Kalecinin büyük hatasını Barrera affetmedi - İZLE

    AKILLARA KARIUS GELDİ

    Kalecinin bu hareketi, akıllara Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı skandal hatayı getirdi.

    Mitchell Budler in skandal hatasını Barrera affetmedi #1

    Mitchell Budler in skandal hatasını Barrera affetmedi #2

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