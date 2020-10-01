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- Mitchell Budler'in skandal hatasını Barrera affetmedi
Mitchell Budler'in skandal hatasını Barrera affetmedi
Philadelphia Union kalecisi Mitchell Budler, yaptığı hatayla akıllara Loris Karius'u getirdi.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 11:22
- Güncelleme : 01.10.2020 - 11:22
Amerika 2. Ligi'nde Philadelphia Union ile Hartford Athletic takımları karşı karşıya geldi.
Konuk ekibin 3-2 kazandığı karşılaşmanın 90. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
Topu eliyle oyuna sokmak isteyen Philadelphia Union kalecisi Mitchell Budler, önünde bulunan Barrera'nın ayağını kaldırması üzerine meşin yuvarlağı ağlarında gördü.
Kalecinin büyük hatasını Barrera affetmedi - İZLE
AKILLARA KARIUS GELDİ
Kalecinin bu hareketi, akıllara Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı skandal hatayı getirdi.