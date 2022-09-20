MLS'te DC United - Inter Miami maçında ırkçılık skandalı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık iddiası bu kez yeşil sahalardan geldi. DC United - Inter Miami mücadelesinde Damion Lowe'a göre rakibi Taxiarchis Fountas ırkçılık yaptı.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi(MLS), ırkçılık iddiasıyla sarsıldı. DC United - Inter Miami karşılaşmasında yaşananlar maçın önüne geçti.

Maç 5 dakika durdu

Damion Lowe'a göre rakibi Taxiarchis Fountas ırkçılık yaptı. Hakem maçı durdurdu, önce kaptanlarla, sonra teknik direktörlerle görüştü. İki oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Yaklaşık 5 dakika süren tartışmaların ardından maça devam edildi.

"Bu kesinlikle kabul edilemez"

Inter Miami Teknik Direktörü Phil Neville yaşananların peşini bırakmayacaklarını söyledi. "Irkçı bir kelime kullanıldı. Bu kesinlikle kabul edilemez. Dünya üzerinde kullanılabilecek en kötü, en çirkin kelime. Evet, bu yaşandı." dedi.

Neville ayrıca oyuncusunu oyundan alan DC United Teknik Direktörü Wayne Rooney'ye teşekkür etti; "Şimdiye kadar attığı tüm gollerden daha fazla saygımı kazandı." açıklamalarını yaptı.

Rooney kararı bekleyeceklerini söyledi

Rooney, futbolcusu hakkındaki iddiayla ilgili yapılacak incelemenin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Fountas iddiaları yalanladı

Fountas, daha sonra defans oyuncusu Damian Lowe'a ırkçı bir hakarette bulunduğunu yalanlayan bir açıklama yaptı.

"Hiç bir şey yapılmasayadı devam etmezdik"

Eski Galatasaraylı Inter Miami'nin savunma oyuncusu DeAndre Yedlin ise hiçbir şey yapılmasaydı takım arkadaşlarının sahayı terk etmeye hazır olduğunu belirterek, "Hiçbir şey yapılmasaydı devam etmezdik. Bu inanılmaz karanlık an yüzünden bu bize bir galibiyet gibi gelmiyor. MLS'nin bu konuda ne yapacağını göreceğiz." dedi.