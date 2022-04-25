MLS'te DeAndre Yedlin fırtınası

Galatasaray'dan devre arası ayrılıp MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan DeAndre Yedlin son iki haftada yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılarda performansı beğenilmeyen ve devre arasında gönderilen DeAndre Yedlin MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmıştı.

28 yaşındaki sağ bek takımının kazandığı son 3 maçta dikkat çeken performans ortaya koyarken 2 asisitlik katkı da yaptı. Yedlin Inter Miami'nin Seattle Sounders'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta asisti yapan isim oldu.

ABD'li oyuncu ayrıca takımının sahasında Atlanta United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ilk golün asistini yaptı.

Miami’nin kaptanı oldu

Yedlin Galatasaray'dan ayrıldıktan sonraki dönemde Inter Miami ile 8, ABD Milli Takımı ile de iki mücadelede boy gösterdi.

Galatasaray'daki performansıyla tartışılan Yedlin Inter Miami takımında kaptanlık görevini yürütüyor.