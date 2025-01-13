MLS'ten Neymar açıklaması: Transfer olacak mı

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Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, Neymar'ın ABD ekibine transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

Arjantinli teknik adam yaptığı açıklamada, Neymar'ın maaşı sebebiyle transferinin imkansız olduğunu belirtti.

Mascherano, "Neymar'la ilgilenmiyoruz. Bu elimizde olan bir şey değil. O harika bir oyuncu. Dünyadaki her teknik adam onu ister ama şu anda bizim için çok zor bir ihtimal." dedi.

"DÜŞÜNMEMİZ BİLE İMKANSIZ"

MLS'in maaş sınırlarının olduğunu belirten Mascherano, "MLS'in maaş sınırlarıyla ilgili kuralları ortada. Dolayısıyla bizim için onu düşünmek bile imkansız." ifadelerini kullandı.

Al Hilal forması giyen 32 yaşındaki Neymar, uzun süren sakatlığının ardından tekar sahalara döndü. Bu sezon 2 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, gol veya asist katkısı yapamadı.