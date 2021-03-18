Mohamed Elneny: Beşiktaş'ta çok çalıştım

Beşiktaş'ta 1 sezon kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Arsenal'e geri dönebilmek için çok çalıştığını ve kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, açıklamada bulundu.

Tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş'a gittiğimde orada gerçekten çok çalıştım. Arsenal'e daha güçlü geri dönmek için kendimi geliştirme fırsatı buldum." sözlerini kullandı.

"ARTETA BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Beşiktaş'tan Arsenal'e geri döndüğü sezon öncesinde yeni taktik düzende nasıl oynaması gerektiği konusunda hocası Arteta'nın büyük yardımını gördüğünü belirten Mısırlı, "Mikel bana çok yardımcı oldu. 'Yeni sistemde ne yapman gerektiğini bilmiyorsan bana sorabilirsin' diyerek beni motive etti." dedi.

Arsenal'in 2022 yılında bitecek olan sözleşmesini yenilemek isterse bundan mutluluk duyacağını söyleyen Elneny, "Arsenal'i her zaman sevmişimdir. 2022'de sözleşmem bitiyor, Arsenal yeniden önüme sözleşme koyarsa tabii ki imzalamak isterim." diye konuştu.

Elneny, bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 2 gol katkısı sağladı.