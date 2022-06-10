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    Mohamed Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

    İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.
    • 10.06.2022 - 07:26
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    Mohamed Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

    PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

    Takımı şampiyonluğu kaçırdı, ligde 23 gol attı

    Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.

    Salah ile Tottenham’dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

    Mohamed Salah, İngiltere de yılın futbolcusu seçildi #1

    Phil Foden yeniden yılın genç oyuncusu

    22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.

    Mohamed Salah, İngiltere de yılın futbolcusu seçildi #2

    PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:

    - Alisson - Liverpool

    - Trent Alexander-Arnold - Liverpool

    - Virgil van Dijk - Liverpool

    - Antonio Rüdiger - Chelsea

    - Joao Cancelo - Manchester City

    - Kevin De Bruyne - Manchester City

    - Thiago Alcantara - Liverpool

    - Bernardo Silva - Manchester City

    - Sadio Mane - Liverpool

    - Cristiano Ronaldo - Manchester United

    - Mohamed Salah – Liverpool


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