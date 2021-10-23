Mohamed Salah: Kendi kafamda en iyi oyuncu benim

Mohamed Salah: Kendi kafamda en iyi oyuncu benim

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı futbolcusu Mohamed Salah, kulüpteki geleceği ve Jürgen Klopp'un kendisine yönelik övgüleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu sezona adeta fırtına gibi bir giriş yapan ve çıktığı 11 maçta 12 gol ve 4 asist üretmeyi başaran yıldız futbolcu Mohamed Salah, kariyerinin geri kalan kısmında Liverpool forması giymek istediğini dile getirdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Liverpool ile sözleşmesinin bitmesine 2 yıldan az kalan futbolcu, Liverpool'da devam etmek istediğini dile getirerek, "Bana sorarsanız, futbol kariyerimin son gününe kadar Liverpool'da kalmayı çok isterim ama bu konuda fazla bir şey söyleyemem çünkü bu konu benim elimde değil. Şu anda kendimi Liverpool'a karşı oynarken göremiyorum. Bu beni gerçekten üzer." ifadelerinde bulundu.

“KENDİ KAFAMDA EN İYİ OYUNCUYUM”

Salah, teknik direktör Jürgen Klopp'un kendisi hakkında sarf ettiği 'şu anda dünyanın en iyi futbolcusu' sözleri ile ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyanın en iyi oyuncusu olduğumu söyleyemem. Bazı insanlar bu konuya katılıyor bazıları ise katılmıyor. Şu anda sadece kendi performansımdan dolayı mutluyum.

Dünyanın en iyi oyuncusu olma hırsı her zaman var. Yalan söylemek zorunda değilim. Bu beni gerçekten çok çalışmaya ve kendimin en iyi versiyonu olmaya iten bir şey.

Kafamda, her zaman en iyi oyuncu benim. Kendime bu güveni sağlamaya çalışıyorum. Bazı insanların sizinle aynı fikirde olup olmamasının bir önemi yok."