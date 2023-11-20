Mohamed Salah, Sierra Leone maçında saldırıya uğradı Deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 mağlup eden Mısır'da dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah, tribünlerdeki holiganların hışmına uğradı.

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ensonhaber.com

Afrika Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 2. maçında Mısır, deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 mağlup etti.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri, 19 ve 63. dakikalarda Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti. Mısır bu galibiyetle beraber 6 puana yükselirken, Sierra Leone ise 1 puanda kaldı.

Mohamed Salah'a saldırı

Öte yandan mücadelenin 88. dakikasında Sierra taraftarları, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'a saldırı düzenledi. Sahaya giren holiganlar tecrübeli oyuncuya fiziksel saldırı girişiminde bulunurken, güvenlik görevlileri olası bir kötü durumu engelledi.

Maç sonunda ise Mohamed Salah'a koruma ordusu soyunma odasına kadar eşlik etti.

Mısır bir sonraki maçında sahasında Burkina Faso'yu ağırlarken Sierra Leone de sahasında Cibuti'yi ağırlayacak.