Mohamed Salah'ın başarıları ders konusu oluyor

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın beslenme alışkanlığı ve spor sistemi Mısır'daki öğrencilere ders olarak öğretilecek. Amaç yeni Salah'lar ortaya çıkarmak.

Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Mohamed Salah, yeni kontrat görüşmeleri öncesi performasıyla göz kamaştırıyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 15 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını kazandı. Salah'ın bu başarısı gözleri, başarısının sırrına çevirdi.

Liverpool'dan yüzde 150'den fazla zam isteyen ve haftalık maaşının 500 bin pounda (Yıllık 30 milyon euro) yükseltilmesini bekleyen Salah, bu başarısını sıkı beslenme ve spor disiplinine borçlu.

MÜFREDATA EKLENDİ

29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları, ülkesi Mısır'da en kısa sürede hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretilecek.

SALAH'IN SIRA DIŞI KARİYERİ

2012 yazında El Mokawloon'dan 2.5 milyon euro bonservisle Basel'e transfer olan ve Avrupa'ya adım atan Salah, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansları sonrası Ocak 2014'te 16.5 milyon euroya Chelsea'ye geçti. Chelsea'de forma şansı bulamayan Salah, Fiorentina'ya kiralandı.

Floransa'daki olağanüstü performansı Roma'nın dikkatini çekti ve Mısırlı oyuncu önce 5 milyon euro kiralık ücretiyle, ardından 15 milyon euro bonservisle Roma'ya geçti. Liverpool, 2017'de Salah'ı 42 milyon euro bonservisle 2017 yazında transfer etti.

Liverpool'da dünyanın en iyilerinden biri haline gelen Salah, İngiliz ekibinde oynadığı 215 resmi maçta 140 gol atıp 52 asist yaptı.

SALAH'IN BESLENME ALIŞKANLIĞI

Salah, kahvaltıda Hint gözlemesi Paratha, bir bardak süt ve bir kase meyve tüketiyor.

Öglen mercimek, sebze, ekmek, tavuk ve bir kase yoğurt, akşam ise salata, çorba, sebze ve Mısır usulü koşari yiyor.

Yatmadan önce de şekersiz meyve suyu içiyor.